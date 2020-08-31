涉於深圳狎女友5歲女　內地男來港被捕受審

29歲內地男商人被指在其深圳住所中，乘女友的5歲幼女睡覺時，涉嫌拉下她的內褲並分別用手指及疑似注射器插她的私處。女童其後向生父投訴私處不適而揭發事件。男商人去年於落馬洲入境香港時被捕，今（31日）於區院否認一項非禮罪受審。

吳姓被告否認於去年1月至3日間，在深圳非禮女童X。控方開案陳詞指，X的父母已離婚，她隨母親及姊姊與被告同住在深圳，被告是母親的男朋友。

在去年1月至3月某日，X跟姊姊及家傭在房中睡覺，醒來見到被告拉低她的被子及脫下她的褲子，並先後以手指及狀似注射器插進她私處，令她私處流血。

到3月22日，X及姊姊被接往生父家，她稱私處又痕又痛，祖母遂替她檢查，發現她私處紅腫。X並告訴祖母被告曾用手指插她私處。家人遂將她送院檢查及報警。婦科醫生檢查後，發現X的陰唇曾有紅斑及大量細菌。被告則在去年10月來港時被捕。

庭上播放X的會面錄影，X指當日醒來時見到「媽咪嗰個爸爸搞我」，指對方脫她褲子以手指篤她私處，「跟住用針打」，令她感到疼痛。

X指對方用手指篤完後，又以一「好尖、白色、軟軟地嘅嘢」插她私處，她稱曾在醫院中見過那東西。X更表示，事後曾向跟母親說:「daddy攪我朱朱（私處）」，但其母聽後沒有反應。

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