約3成學校未考呈分試　學界擬在內地借場供跨境生考試

新冠肺炎疫情致學校停課，跨境生因檢疫限制，未能回港考小五呈分試，教育局早前指，全港約有3成學校未完成呈分試。新界校長會副主席朱偉林表示，將推出試行計劃，預計讓8間小學共約200名小學，於內地的學校進行考試。

朱表示，有關試驗計劃分為兩個方法，一是讓本地生已考試，但跨境生未考試的學生在深圳福田的學校補考，涉及4間學校約100人，他們屆時將分散在不同的課室應考，預計在最快在9月21日起舉行，因應學校情況而考3或4天。

另一方法是本地生及跨境生在同一時間但在兩地進行考試，適用於本地及跨境學生仍未考試的學校，將在本地學校復課後舉行，涉及4間學校約100名學生。若有關模式可行，可讓其他學校採納。

教育局局長楊潤雄將在下午會見傳媒，朱期望他可公布小學復課等詳情。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020