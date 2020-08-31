修例風波：8.31事件一周年　市民太子站外獻花

今日(31日)為港鐵太子站「8.31」事件一周年，事件流傳有人在站內死亡，早上開始有市民到上址B1出口獻花悼念，警員到場戒備，並在站內外加強巡邏，而港鐵亦加派職員站崗。

下午1時，12名警員駐守太子站A、D、B出口，截查站內的年輕男女。約15分鐘後，經常參與「和你Lunch」而有「Lunch哥」之稱的男子，在站內默哀一分鐘，港鐵職員呼籲他離開不果，遂向他發出違反港鐵附例警告通知書。「Lunch哥」其後走到旺角警署門外，呼叫「五大訴求、缺一不可」的口號，警員一度要求他與在場記者離開。

同時，有逾20名警員在B1出口外擺放雪糕筒並拉起橙帶，圍着市民平日擺放花束的地方，期間有警員利用大聲公，警告獻花市民需拿走鮮花，否則會被票控「亂拋垃圾」兼罰款，有市民遂拿走鮮花離開；另有清潔工人定時前來清走鮮花。

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