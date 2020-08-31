逾7成教師對網上授課感憂慮　教聯會促盡快公布全面復課安排

新冠肺炎疫情未退，學校大多需以網上授課形式，展開新學年。香港教育工作者聯會就教師對網上教學及復課安排意見展開調查，發現逾7成受訪教師仍對網上授課感到憂慮或十分憂慮；鑑於本地確診人數有下降趨勢，約4成受訪教師認為應全面復課。教聯會促請教育局加強支援學校進行網上教學，提升電子學習質素，並盡快公布全面復課指引及日程表。

教聯會於本月27日至28日進行網上隨機抽樣問卷調查，共收回552份問卷。調查發現不論中學、小學或幼稚園的教師均對網上授課感到憂慮或十分憂慮。在網上教學方面，最多教師認為家居環境不利教學、其次是對軟硬件操作不熟練及對網上教學技巧缺乏信心。教聯會認為，家居環境存有各種限制，亦影響學生的課堂專注度，是教師進行網上授課遇到的最大困難。調查結果當中又以幼稚園教師網上教學遇到的困難，較中小學教師高。

調查亦發現約4成教師支持應該全面復課，另有近3成教師稱不應該，以及約3成教師指不作評論。教聯會指出，不少教師一方面擔心學生健康，因為當前疫症發展反覆；另一方面觀察到長期網上授課會使學生缺乏群體生活，擔心影響其身心發展。不過因近期本地確診個案呈下降趨勢，令不少教師傾向支持復課，希望能夠盡快回復過去的正常教學日子。

教聯會敦促教育局為學校提供足夠設備應對網上教學，解決前線教師遇到的家居環境不利教學、軟硬件不足，以至使用技巧不足等問題，同時盡快公布復課相關安排。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020