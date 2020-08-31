僅4成體藝文界自僱人士獲資助　業界促港府重開康文場所

新冠肺炎疫情肆虐至今，本港不少行業飽受衝擊，當中體藝文界所受影響嚴重。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國今日(31日)表示，業界已面臨生死存亡問題，又指港府截至8月21日，只批出4萬多宗資助申請予業內自僱人士。他明言過去曾多次約見港府表達訴求，惟港府對他們的意見視若無睹，直斥既然港府未能提供更多資助，便應盡快重開體藝文場所，讓業界自給自足。

港府過去推出的兩輪防疫抗疫基金中，體藝文界所獲的資助遠不及其他行業，且覆蓋面不足，不少從業員難以受惠，據港府回覆馬的數據顯示，港府批出一次性7500港元資助計劃予業內自僱人士的申請有4萬多宗，這相對於業內有最少10萬名自僱人士的比例而言相當少。

馬指，過去半年寫了20至30封信予港府，「寫信都寫到手軟」，惟港府對業界訴求反應平平，質問政府「小眾就可以當睇唔到？」他又指，港府全民檢測的場所大多選址在康文署場地，預料業界的困境在未來2個月內皆未能得到改善。

馬又稱，有營業20年的電影院線亦因「捱唔住」而面臨結業，亦有自僱表演工作者、體育教練、受薪職業足球隊等皆因體藝文場所被勒令關閉而被迫停工，他指業內目前最期望政府能重開場地，並願意遵守任何社交距離、人數限制等防疫措施，讓業界人士能恢復正常工作。

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