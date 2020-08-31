國泰空少駕車堵路　被控阻差因證供不足脫罪

網民去年11月發起「黎明行動」在多區堵路，警方為進入中文大學搜查而出動水炮車，期間一名國泰前「空少」被指將私家車泊在路中心阻礙水炮車前進，遭警方警告後又疑拒聽指示駕走私家車，因而被控阻差辦公罪。被告不認罪，今（31日）在粉嶺法院受審後獲判無罪，裁判官裁定被告是故意堵塞道路，但不排除他只是沒有足夠時間離開，故裁定他罪名不成立。

警署警長伍國雄供稱，他去年11月12日晚上9時30分乘坐銳武裝甲車到中大2號橋支援同僚，同行另有水炮車和支援車。當車隊駛至大埔創新路，伍發現來回線均有阻塞，水炮車上的警員用揚聲器警告私家車駛開，伍看到有私家車打斜擋住來回行車線，遂與同僚下車。

由於現場有200人聚集，伍手持長槍戒備，其同僚則上前處理該私家車，他看不到過程，只知同僚稍後將被告吳子健（32歲）帶上警車。

被告自辯時則指，國泰早在去年8月已出聲明，明言會解僱參與示威的員工，故他不會參與社會活動，但他最終仍因本案而遭解僱。他指當晚駕車與女友前往朋友住所，期間見道路阻塞，才打算掉頭。

當警方用揚聲器警告他離開後不足一秒，便有人圍着他的車，打開車門叫他開車，未幾前座乘客座的玻璃窗更遭打破，被告自言「當時好驚，腳都震」，很快便被警方拉下車。

控方質疑，被告當時鎖上車門，故警方根本開不到門，又指警員拉被告下車時，被告有反抗，但被告否認。被告女友周凱恫（譯音）亦供稱，案發前有一輛私家車駛近被告的車，被告才扭右避開，而當警察發出警告後，該私家車很快便駛走。

控方向周指出，當時警員曾敲窗叫被告開門，但被告沒理會。裁判官聞言質疑控方沒有證據基礎下，如何向證人指出案情？控方承認沒有相關證供，但指相關的提問可用來推敲被告心態。

裁判官再問控方為何不傳召證人說明當時情況，控方坦承手頭上沒有資料，解釋控方證人原先的書面供詞內容「唔係咁」，遭裁判官斥責：「冇你又指（出）？憑空想像出嚟架？」

裁判官裁決時直言，被告與女友在解釋私家車為何會打橫停在路中的說法不一，認為他們的證供並不可靠，裁定被告是故意阻塞道路造成擠塞。但即使如此，他未必是拒絕聽從警員指示，他有機會只是沒有足夠時間作出反應。

裁判官明言警員有否敲破私家車的玻璃窗是很重要的證據，但控方卻沒將之呈堂。裁判官裁決後向控方索取警署警長的書面供詞，當中沒提及打爛玻璃窗一事，只聲稱看到被告用私家車堵路的經過。

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