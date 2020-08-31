西醫未詳細問診下促病人掃描腦部　判停牌2個月緩刑1年

西醫張思達被指控於2016年3月，沒有充足地詢問病人的病歷紀錄，且在沒有充分理由下，作出診斷及建議病人接受腦部掃描，醫務委員會今(31日)召開聆訊。張因受疫情影響而暫時未能回港，其代表律師代承認3項專業行為失當，醫委會最終決定向他發出警告，判他停牌2個月但准緩刑1年。

案情指，一名姓黃的女病人於2016年3月，在紅磡港鐵站內因肚痛而昏迷約10秒，之後到張思達的診所求醫。惟張只建議病人接受腦部掃描，期間沒有詳細地詢間病人的病史和病徵，及解釋需接受掃描的原因。女病人及後在父親陪同下到另一診所求診，檢查後發現病人只屬輕微的胃炎，其父遂向醫委會作出投訴。

張思達今透過代表律師承認所有指控，指稱因與病人缺乏溝通，導致雙方信任破裂，求情時指已就事件深切反省，盼獲給予機會繼續服務社會。

醫委會指，張應在診斷前，替病人做適當的身體檢查，及清楚查詢病人的病歷紀錄，而非跳過有關檢查直接作診斷。但相信張已汲取教訓，最終決定向他發出警告，並需停牌2個月，緩刑1年，緩刑期間要接受教育課程及評核。

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