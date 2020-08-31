1.7億元毒案兩南亞漢控販毒　還押至11月23日再訊

警方根據線報，得悉有販毒集團疑藉飲品包裝掩飾販毒，遂展開行動，拘捕兩名涉運毒的外籍人士，並檢獲大批冰毒、海洛英和K仔，總值逾1.7億港元。兩人現被控販毒罪，今（31日）被解往粉嶺法院提訊，他們暫毋須答辯，還押至11月23日再訊，以待控方化驗毒品。

兩名被告為33歲運輸工麥瑞希（SOHAIL MUHAMMAD），巴基斯坦籍和27歲無業漢SARDER MOHAMMAD SHAKIL，孟加拉籍，其中首被告持行街紙留港。控罪指他們於今年8月27日，在粉嶺安樂村業豐街寶利中心一單位內販毒。

據悉，警方當日見兩被告推了一批紙箱離開上述大廈，於是上前截查，雖然箱內並無發現，但警員其後在涉案單位搜獲毒品，而首被告則管有該單位的鎖匙。警方發現單位內共有逾2000個紙箱，初步發現其中數十個箱內裝有一些樽裝橙汁，來掩飾用作盛載毒品的樽。

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