全港學校9.23起分兩階段恢復面授　暫推半日制課堂

新冠肺炎疫情日趨緩和，教育局局長楊潤雄今日(31日)宣布，已具備基本條件予學校於九月下旬分兩階段恢復面授課堂，第一階段為9月23日，中小學一、五、六年級及幼稚園高班率先復課；至於第二階段，中小學的二至四年級、幼兒班及低班學生則可於9月29日復課。

楊指出，面授課堂將以半日制的形式進行，他指高年級的學生的處理能力較高、亦需要處理公開試，故首階段先予他們復課，而9月16日起，學校亦可讓小部分學生返校上課，並以不多於半日制課程及全校六分一學生為上限。

楊指，有關決定是視乎了學生的自理能力、面對文憑試的需要，亦聽取了意見指由於小一及中一新生從未踏足校園，故亦獲安排第一階段恢復面授課堂。

他又指，近日確診數字下跌，但難掌握未來疫情的發展，但視乎現時趨勢，有信心在9月23日恢復面授，一旦出現「突發事情」，會進行調節。全民檢測最遲在9月14日完結，20多間官立學校成為了檢測中心，楊指在完成全民檢測後會為這些學校進行全面清潔，以令師生及家長放心。

楊續指，一旦學校有確診者，相信都要停課數天進行清潔，但明白學校想要有詳細指引，例如教職員是緊密接觸者，或是其家人是緊密接觸者又該如何處理等，因此局方會與衞生防護中心商討，發出指引予學校參考。

由於學校比往年的開學日期延後，而原本教育局在9月中會到學校點算學生人數，以計算開班數目，楊指會作彈性處理，會訂立其他日子作有關安排。

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