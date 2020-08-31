壹傳媒黎智英涉違港區國安法　明日向警方報到

壹傳媒黎智英等10人，涉嫌於本月10日被警方國家安全處拘捕，其中黎智英於8月12日凌晨獲准保釋候查，明日(9月1日)須向警方報到。

72歲的黎智英、其2名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光；另包括身兼「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤，於同一日被捕；他們涉嫌違反《港區國安法》或干犯串謀欺詐等罪。

黎智英以30萬港元現金及20萬港元人事擔保外出，其2名兒子則同以10萬港元現金及人事擔保外出。消息指，黎智英被凍結5000萬港元資產，主要涉及其私人戶口，及涉及串謀詐騙的公司相關戶口；亦由於其半億資產被凍結，故保釋時無法籌集50萬港元現金，須加人事擔保。

黎智英官司纏身，撇除上述違反港區國安法案件，他另面對5宗案件共涉7項控罪，包括3年前涉嫌刑事恐嚇記者、去年涉嫌分別組織和參與3場未經批准的集結，以及在今年6月於銅鑼灣維園涉嫌煽惑他人參與未經批准集結而將被票控等。

其中刑恐記者案，他早前已被裁定刑事恐嚇罪表證成立，法庭將案押後至9月3日裁決。惟他在14年捲入政治捐款醜聞，並公然參與違法佔領行動（佔中），被指是佔中主要搞手兼「金主」，但至今仍未「落鑊」被檢控。

而同被捕的「香港故事」成員李宇軒，涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及洗黑錢，在保釋候查期間，與11人乘坐由本港一個黑幫安排的快艇，由香港西貢布袋澳出發，疑欲潛逃台灣後申請政治庇護，在果洲群島被中國海警截獲。此外，周庭則於明日到大埔警署報到。

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