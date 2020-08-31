部分學校透過AlipayHK收費　有學生擔心資料「被送中」

中小學明日(9月1日)起開始網上教學，但多項書簿費、家教會等雜費仍要繳交。據了解，本港部分學校在新學年採用應用程式AlipayHK（支付寶香港）收費，代替現金支付。有學生擔心，在港版國安法實施後，在下載有關程式及登記過程中，個人資料有機會遭到外洩，憂慮被暗地「送中」，影響人身安全。

有學生指出，校方本月中突然透過校園綜合平台系統eClass Parent App發通告通知家長，在新學年將全面以AlipayHK進行電子收費，取代過往以八達通收費。同時要求家長在今月底前，完成安裝應用程式及開立支付寶戶口。

該學生擔心，由於支付寶屬中資公司，擔心用家的個人資料會被送中，同時校方在轉用新收費方式前，卻未有諮詢家長及學生意見；他希望校方可以沿用現有的八達通付款方式，或其他與本地相關的電子支付平台。

AlipayHK發言人接受東網查詢時表示，現時在部分本地學校推動電子支付，但強調該公司嚴格遵守法例及指引，至今未曾出現任何洩露用戶資料的事件；同時亦設有多重保安措施，如多重密碼驗證、短訊驗證碼及智慧風險管理系統等，以保障用家的個人私隱安全。

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