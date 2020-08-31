全民檢測至今錄52.6萬人登記　張建宗斥杯葛計劃者屬誤導及抹黑

全民檢測計劃自上周六(29日)開放登記，政務司司長張建宗今日表示，截至今午2時，錄得逾52.6萬人透過網上預約登記。他批評有人刻意散播嚇人及失實信息，意圖抹黑檢測計劃及誤導公眾，污衊內地援港抗疫舉措，甚至煽動市民杯葛計劃，減低市民的參與意欲，指社會應予以譴責有關行徑。

張建宗今日與公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始教授，視察大會堂設立的社區檢測中心，他指政府明日(1日)開展全民檢測計劃，在141個社區檢測中心為市民提供一次免費檢測服務。他指現時已有超過6000位醫療人員報名參與計劃，亦有來自75個政策局和部門大約4000位政府人員，在各區的社區檢測中心當值，負責行政支援和中心管理工作。

張說，第三波疫情已持續了8星期，雖然確診數字有緩和向下，但源頭不明的個案所佔比例仍偏高，呼籲市民踴躍參與全民檢測計劃，他指越多人參與計劃，越有機會找出社區內的隱性患者接受隔離治療，從而切斷傳播鏈。他呼籲市民小心辨識有關檢測計劃的資訊真偽，如有懷疑，應以政府發放的消息為準，又提醒市民不要誤信謠言，助長這股歪風。