網民熱話：神級倒車！司機開車打倒褪　險撞入舖極驚險

馬路炸彈無處不在，簡單如一個開車動作，都可能引發嚴重事件。前日（29日）有司機在深水埗路邊開車後退準備離開時，疑油門當腳掣，突然加速剷上行人路，撞向一間髮廊玻璃門，發出巨響。不過最令網民側目卻非司機鹵莽行徑，而是目擊事件臨危不亂的車房師傅及髮廊絲毫無損的大門玻璃。

網民在Facebook群組「馬路的事討論區」轉載兩條車Cam片段。現場是深水埗順寧道一間火鍋店外。其中一段片段是以快鏡顯示兩男一女登上白色私家車。至於另一段則是私家車旁邊由於泊有其他車輛，司機準備後退再行離開，但開車後，不止側鏡未有打開，司機更由本來緩緩後退變成「踩大油」，高速「掟彎」撞向一間髮廊玻璃大門。雖然該段路人來人往，幸事發時未撞到人。

有網民斥責該司機「連鏡都唔開就倒車，想撞死人咩？」，亦有人揶揄他，「係唔係載女乘客就分晒心」。有網民則錯重點，指事發時有車房師傅剛好站在私家車旁整車，惟師傅聽到巨響後只回頭一看，隨即又埋首工作，被形容「夠淡定」、「又有多一單生意畀佢做」。亦有網民好奇髮廊玻璃門經過「撞擊測試」後未有爆裂，笑指「好硬淨！」

網民有話說：

Lun Ho：星期六日無乜事都唔好行街，行商場穩陣啲

Jeff Cheung：側鏡都唔開就知咩料啦

Ping Lee：間舖頭玻璃咁都冇爛到，好嘢！

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