掟磚擲傷警員手　16歲男生認襲警保釋候判

一名16歲學生被指在今年初，於旺角參與反修例遊行期間，用磚頭掟向一名正欲截查他的警員，因此被控一項襲警罪，他今（31日）在九龍城法院認罪。辯方求情時提到，被告在拘控過程中曾遭毆打，以致頭、腳等身體多處受傷，導致記憶力受損，難以集中精神，亦無法再像過往般參與運動。法庭考慮後，決定准被告保釋至9月17日判刑，期間索取被告的感化官報告。

被告姓陳，報稱為學生。案情指，今年1月19日，當日晚上有市民在登打士街一帶堵路聚集，反對修訂《逃犯條例》。至晚上10時許，警員X在場巡邏，並發現身穿黑衣、戴着口罩的被告，手持磚頭在徘徊，期間曾大叫「死黑警」、「掟死你班x街」。當X上前截查時，被告用磚頭擲向X的左手，又曾推X的心口。X左手擦傷腫痛，同日出院。

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