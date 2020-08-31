涉強吻陳淑莊陌生漢脫非禮罪　官指控方證人自相矛盾

立法會議員陳淑莊去年疑在街頭遭陌生無業漢強吻，該漢先跪地道歉，又逃離現場，最終被截停。涉案無業漢否認一項非禮罪，辯稱當晚有人鏈活動，他被對面馬路的手機燈或電筒掁到眼致「撞咗埋個女人度」，否認有強吻。案件今天（31日）在東區法院裁決時，裁判官指出陳淑莊和同行同事的證供中出現矛盾，又在關鍵情節中不一致，因而裁決被告罪名不成立。

被告樊家豪（40歲），被控於去年8月23日，在筲箕灣道一間便利店外猥褻侵犯陳淑莊。

裁判官表示，陳供稱當時她和同事等候過馬路，突然感到右肩膀與右唇受「軟及唔濕嘅嘢」觸碰，她即時望向右方，發現被告正在身旁。惟同事看見被告是走到陳面前，才踮高腳尖親吻她。若如同事所說，陳理應會先察覺被告的出現，並看見被告親吻她。

對於被告跪地道歉的情節，陳和同事各有不同說法。陳供稱她先抓緊被告衣領，被告才跪地認錯，而同事是看見被告跪地後，陳再雙手壓緊被告的肩膀。裁判官直言，雖然被告的辯解不合常理，但證人的供詞多處有矛盾，故裁定被告無罪。

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