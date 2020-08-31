持刀守行為藏鐵通堅持起訴　裁判官斥律政司苛刻

21歲男生於去年11月在沙田大會堂被警方截查，被搜出兩支灌有水泥的鐵通，警誡下他表示怕遭政見不同人士襲擊而用作自衞。男生今（31日）於沙田法院承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，裁判官質疑律政司讓持刀被告守行為，但就拒絕本案被告的同樣要求，並堅持以《公安條例》起訴，法庭只能判處禁閉式刑罰而別無選擇，無奈判被告監禁10天。

被告司徒浩燊，今天剛滿21歲，他於香港科技專上學院修讀日本語言及文化研究。他承認於去年11月5日晚，在公眾地方管有兩支灌有水泥的鐵通。

辯方表示曾兩度要求律政司以簽保守行為方式處理本案，但均遭拒絕，署理主任裁判官溫紹明坦言覺得律政司「好苛刻」，要他判處令被告失去自由的刑罰：「律政司應該要好認真考慮畀個機會呢啲後生仔囉，不過依家已經太遲！」。

溫官又指，因為本案控罪屬《公安條例》，被告又剛滿21歲，故法庭除判勞教中心或監禁外並無其他選擇。如被告以鐵通攻擊他人或身處衝突現場，判處較嚴厲刑罰屬無可厚非，但被告當時非處衝突現場，鐵通雖有改裝過但危險性不高。

溫官指難以理解律政司為何要循《公安條例》起訴，令法庭判刑時失去彈性。而法庭過去亦曾處理過一些案件，被告持刀但沒有傷人，亦獲准守行為了事，與本案的處理手法落差實在太大。

溫官明言，要將被告判監感到十分遺憾，案發時的環境複雜且困難，即使成年人的情緒亦受影響，而被告當時只有20歲，故法庭應給予他機會，最終判他監禁10天。

辯方求情時，事發後被告已反省過，對自己的愚蠢行為感後悔，為家人構成沉重壓力亦感愧疚。辯方指鐵通是朋友給被告的，他當時不知道鐵通內灌有英泥。

案情指警方於去年11月5日晚在沙田大會堂外發現被告及3名男子形迹可疑遂上前截查，並在被告的背包上發現兩支權有水泥的鐵通，各重約147克。警誡下被告稱鐵通是朋友給他用作自衞，因怕被政見不同人士襲擊，他又指當時在現場是準備練習跳舞。

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