假報價助騙訂單　奧比斯前僱員認罪還押

國際醫療組織奧比斯兩名前僱員，涉嫌以虛假報價單詐騙奧比斯批出總值逾650萬港元的印刷及設計訂單，他們與兩名印刷服務商東主被廉署起訴，案件原定今日（31日）在區域法院開審。其中一名奧比斯前僱員及兩名東主在開審前承認串謀詐騙及使用虛假文書罪共3項罪名，還押候判，餘下一名奧比斯前項目總監否認串謀詐騙繼續受審。

首兩名被告分別是奧比斯特別項目組前總監李子超(56歲)，及前高級發展經理林兆基(57歲)，二人負責籌辦和管理奧比斯的特別籌款活動，並進行有關印刷及設計服務的採購工作。其中李子超否認控罪，林兆基則認罪。

另外兩名被告分別是迅朗印刷公司東主吳達明(61歲)，及創意源流東主關嘉華(45歲)。迅朗及創意源流分別是奧比斯的印刷及設計服務供應商。

吳承認於2013年1月至2017年11月期間，不誠實地訛稱迅朗的競爭公司要約以較高價錢向奧比斯供應印刷物料，誘使奧比斯就該些項目將印刷訂單判給迅朗。而林及關則承認2013年1月至2017年11月期間，以同樣手法，誘使奧比斯把設計訂單判給創意源流。

而林承認另一項使用虛假文書罪，則指他於2014年10月15日，使用兩張看來是由JCW Company及豐時貿易有限公司發出的虛假報價單，意圖誘使奧比斯接受為真文書。

案情指，按奧比斯的規定，特別項目組員工遞交採購表格時，須夾附3份報價單予作為總監的首被告李子超加簽，然後由財務部作最後審批。

案發期間，奧比斯因應由次被告林兆基預備的虛假報價單，向迅朗判授34張印刷訂單，共涉418萬港元；另向創意源流判授13張設計訂單，共涉223萬港元，因該兩間供應商在報價單上的開價看來較其他競投公司為低。

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