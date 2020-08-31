港大揭抑制胞外囊泡生長　可減低肝癌腫瘤生長及轉移

肝癌是全球最常見的腫瘤病患之一，每年有超過84萬個新症，在中國大陸和香港尤其普遍。港大醫學院研究發現，腫瘤來源的胞外囊泡會加速肝癌轉移，故抑制其生長可大幅度減低腫瘤生長及轉移的作用，為肝癌早期診斷和治療提供新方案。

港大研究團隊通過小鼠模型發現，肝癌細胞來源的胞外囊泡（EVs）會加促腫瘤生長，並向肺部轉移；團隊亦發現，EVs中的nidogen 1（NID1）會加促腫瘤生長外，會加劇腫瘤細胞的增殖、轉移和侵襲性，故抑制EV-NID1的生長可大幅度減低腫瘤生長及轉移的作用。

團隊在小鼠實驗中，利用抗TNFR1抗體有效地減輕肝癌EVs誘導到腫瘤肺部轉移。而在臨床觀察中，肝癌病人血清EV-NID1和TNFR1的含量都較正常對照組為高，說明了這兩個分子有望作為肝癌早期診斷的非侵入型生物指標。

領導這項研究的病理學系副教授任蕙蘋博士表示，是次研究結果首度在肝癌病人的胞外囊泡中找到了NID1，並證實EV-NID1在加促肝癌發展和轉移至肺部的一個未知功能，望靠堵截腫瘤細胞來源胞外囊泡的傳送及其信號通道，為未來肝癌治療提供一種新選擇和方法。

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