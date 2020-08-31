兩大超市表示仍在研究　暫未申請第二期保就業

百佳表示，仍在研究申請保就業第二期的附加條款要求及執行細節。

政府推出保就業計劃第二期，並規定香港兩大超市百佳及惠康申請第二期計劃後，須在9月至11月期間向顧客提供減價優惠，或為弱勢社群與非政府機構，提供超市現金券。百佳今日(31日)回覆指，仍在研究條款要求及執行細節；惠康早前亦表示，正研究計劃。

百佳超級市場發言人表示，目前仍在研究保就業第二期附加條款的要求及執行細節。百佳又指，現時失業率飆升，不少受影響人士都是來自低收入家庭，現時正與社福機構探討援助方向，希望為弱勢社群提供適切幫助，並期望可帶動其他企業，為弱勢社群提供援助。

至於為顧客提供減價優惠，百佳則表示，現時每周已有近2千件產品減價，同時亦有會員及信用卡優惠等，目前仍在研究相關方案的細節。

百佳提到，超市有逾8200名員工，每月亦招聘近200名兼職員工，第一期保就業計劃所得的工資補貼，只足夠支付約3成員工薪金；加上疫情期間產品來價、入口物流及營運成本增加，營運壓力大增，但超市會繼續為市民提供各類減價優惠，與市民共渡時艱。

恵康早前則回應指，正仔細研究有關計劃的詳情及要求，樂意向政府了解更多細節。恵康提到，疫情期間一直為市民提供價格相宜的生活必需品，早前亦有多項措施回饋社會，包括捐出逾1萬份社區愛心包，並為有需要社群安排優先購物服務。本月初，恵康亦宣布將捐贈10萬張餐券予社會上有需要人士，逾15個慈善團體預計可於下月初獲得首批餐券，並派發予有需要人士。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020