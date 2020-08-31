中大民調訪逾700人　僅近3成市民贊成延續晚市禁堂食

香港中文大學香港亞太研究所今日(31日)公布早前就新冠肺炎疫情發展趨勢，進行電話調查的結果，調查訪問了717名18歲或以上的香港市民。即使疫情不時爆發，惟對於禁止食肆晚市堂食的措施推行到年底，只有近3成市民表示贊成。政府近日推出了全民檢測計劃，只有近20%受訪者表示會參與，表示不會參與的逾55%。對於政府在控制這次疫情的表現，逾60%受訪者認為政府表現頗為不好或非常不好。

中大香港亞太研究所於本年8月20至26日的晚間進行電話調查，透過家居固網電話訪問了364人，手提電話則訪問了353人，結果顯示，近70%受訪者認為，今年年底前疫情不時爆發的機會頗大或非常大，估計機會頗小或非常小的，只有15%。

對於禁止於公眾地方聚集的限聚令，以及禁止食肆晚市堂食的措施，即使疫情不時爆發，分別只有約47%和約30%的受訪者贊成或非常贊成推行到年底。對於全民檢測計劃，逾5成受訪者認為無需要或非常無需要，近35%認為有需要或非常有需要。

對於政府在控制這次疫情的表現，62.5%的受訪者認為政府表現頗為不好或非常不好，比6月份上升了6.5%；覺得政府表現頗好或非常好，有不足3成，較6月份調查下降了5.6%。

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