17歲中學畢業生藏白電油　判勞教中心留案底

去年11月14日，中環一帶爆發警民衝突，有人參與非法集會及挖磚堵路。警方當天拘捕多人，其中包括一名中六畢業生，警方在他背囊中搜出白電油和雷射筆等物，因而控告他一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。被告早前認罪，今天（31日）在東區法院被判入勞教中心，並留有案底。

控罪指，被告王俊傑（17歲）於去年11月16日，在中環畢打街置地廣場外管有7罐液體內含白電油、2 罐液體內含煤油、1瓶玻璃樽和1支雷射筆。

案情顯示，當日下午中環一帶有人參與非法集結及堵路。及後有警員發現穿戴頭盔及面罩的被告時，被告逃離現場，並把背囊扔棄，惟最終被警員制服拘捕。及後警方檢獲該背囊，發現內有白電油、煤油、空瓶、打火機、電射筆等物。

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