黃埔超市再現南亞賊　2越南賊擸貴價食材「斷正」就擒

紅磡黃埔花園超級市場再現南亞賊。今日(31日)下午4時許，兩名越南籍男子佯裝顧客進入上址商場，並在凍櫃貨架迅速擸走一批貨品後，扮作若無其事，沒有付款便離開，惟被醒目保安員識破，暗中尾隨，最終在街頭位置將二人截停，當場人贓並獲，期間其中一人一度掙扎，嘗試脫衣逃跑，右鞋亦甩出，惟最終被多名保安員按地制服。

警方接報到場，在二人的隨身購物袋搜獲牛扒及長腳蟹等貴價急凍食品，於是以涉嫌店舖盜竊，將他們拘捕，案件仍在調查中。據悉，2名男疑犯都是持行街紙留港。

資料顯示，涉案超市曾多次被南亞賊人「光顧」，今次是本月內第2宗同類型案件。本月19日，一對越南雌雄賊於上址偷走總值約7000元的貨品。此外，3月至5月上址亦發生合共7宗偷竊案，南亞賊人亦分別在該店偷走食米、飲品、乳酪、急凍牛肉、大蝦、廁紙等貨物，部分賊人仍然在逃。

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