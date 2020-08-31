駐港部隊直升機元朗上空低飛　發出噪音被指擾民

放軍駐港部隊直升機進行訓練所發出的噪音被指擾民。元朗區議員林廷衞接獲居民投訴，指駐港部隊直升機經常在采葉庭及映御上空進行低飛，曾試過每日朝9晚9，有時更一日來回十多次，曾錄得噪音高達97分貝，嚴重滋擾居民生活，將於明日(9月1日)的元朗區議會大會上提出討論。

代表元朗東頭選區的林廷衞向東網表示，上任至今已接獲不少區內居民投訴，指駐軍直升機經常頻密低飛，高度與民居只有百多米距離，令他們感到十分不安全，居民曾自行量度噪音，發現高達97分貝；加上今年3月，駐港部隊一架直升機曾在大欖郊野公園附近墜機失事，居民憂慮事件會再次發生。

林已在明日的區議會大會提出討論「解放軍駐港部隊直升機噪音及安全」，邀請駐軍、保安局及民航處代表出席。

民航處回覆區議會的文件指，截至今年8月中，共接獲9宗元朗居民就駐軍直升機噪音作出的投訴，去年及前年分別為58宗及10宗。該處接獲每宗飛機包括直升機噪音投訴個案時，均會根據既定程序， 認真審理及詳細調查有關情況和檢視相關記錄，以專業、公正及持平的態度處理。

發言人續謂，過去就元朗居民對有關駐軍直升機噪音的投訴，該處曾於去年3月至4月間多次在元朗區實地視察及了解直升機噪音情況，並經保安局向駐軍反映。

保安局回覆區議會的文件指，飛行訓練是防務工作的其中一種重要職責，每次訓練，駐軍都採取措施，將直升機飛行訓練的課目、時間、架次及航線等盡力優化，以最大限度降低飛行噪音，和減少對對市民的影響。又指，駐軍直升機在展開飛行訓練前，都依法將飛行航線等資料通報民航處，並嚴格按申請區域、航線及高度飛行及沒有違規降低高度和偏離航線現象。