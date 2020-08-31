地盤工涉襲痱滋警被控暴動　押後9月17日裁決

灣仔警察總部去年6月26日晚被示威者包圍，26歲地盤工人岑曉麟涉嫌參與暴動及打爆一名便衣男警的「痱滋」一案，案件今日（31日）在區域法院續審，控辯雙方完成結案陳詞，案件押後至9月17日裁決。主審法官郭啟安明言，被告被控的暴動及襲擊致造成實際傷害兩項控罪是「命運共同體」，若然法庭裁定他有使用非法武力及裁定他襲擊罪成，也必然會裁定他暴動罪成。

控方陳詞指，案發時事主張金福在返警署途中突然遭人圍毆及拳打腳踢，被告揮拳令張「痱滋」爆裂，卻反稱張襲擊在場人士，出於自衞及防止罪案發生才動武，簡直是子虛烏有及「夾硬嚟」，其說法亦與呈堂片段背道而馳。

控方坦言張的傷勢確實不嚴重，他遇襲後也沒求醫，但他作供時真情流露，並無訛稱傷勢，否則不會說出自己「痱滋」爆裂的版本，可見被告可信真誠，沒有誇張供詞。

辯方則指，控方所謂的暴動，是由被告衝向張金福一刻開始，之後二人有肢體衝突，直至張跑上警署的扶手電梯到達平台完結，整個過程也只不過是10多秒間發生的事。被告眼見張推跌一名女子，擔心張還會襲擊在場其他人士及衝擊警總，他在電光火石及千鈞一髮之間，選擇使用武力自衞及把張制服，是行駛《刑事訴訟條例》所賦予的公民拘捕權，因此他使用的武力具有合法基礎，不構成暴動罪。

辯方指，張當時身穿便裝，身上沒有掛有委任證也沒表明警員身份，被告根本不知道他是警員，「（被告）打佢完全幫助唔到表達對警方嘅不滿」；而張嘗試在車閘爬入警總，令人誤會他有意衝擊亦不足為奇。

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