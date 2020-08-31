住戶入伙在即　新巴798號線終點站延至駿洋邨

政府早前宣布只保留火炭駿洋邨的第1至3座，用作檢疫中心，第4座及第5座可於月底入伙，房屋署已陸續安排一批「準住戶」取匙。因應駿洋邨入伙在即，新巴宣布本周六(9月5日)起，旗下的798號線將延長至火炭駿洋邨，並且調整尾班車開出時間。

該線路往火炭方向的班次由調景嶺站開出，按原有路線抵達火炭村火炭路巴士站後，將沿火炭路改經桂地街，並以駿洋邨為終點站，沿途增設松頭下路巴士站，並取消火炭山尾街巴士站。

至於往調景嶺方向的班次，則將由駿洋邨開出，並調整尾班車時間至每日凌晨0時05分開出，經桂地街及山尾街後，返回原有路線前往調景嶺站。

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