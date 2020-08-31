攝鐵釘單張騷擾店舖　兩男生獲准簽保守行為

去年12月28日上水廣場「和你shop」活動期間，有人涉將鐵釘和宣傳單張放入店舖，並對客人叫囂，多名男女事後被捕，其中9人分被控以非法集結等罪，案件今（31日）在粉嶺法院再訊時，其中兩名男被告獲准以自簽2000港元，守行為2年處理案件。其餘被告則應辯方要求毋須答辯，保釋至10月29日再訊。

獲准撤控的兩名被告分別為17歲姓陳男生和15歲男生，案情指當日有網民號召到上水廣場「和你shop」，期間有示威者到一間店舖辱罵顧客，店員見狀落閘，有人將紙和鐵釘「攝」入店內，最終警員到場驅散示威者，並拘捕兩名被告。

案中其餘被告則為18歲學生冼嘉希、19歲學生鄭子遜、持雙程證來港的20歲內地中學生、24歲無業漢鄭家樑、27歲廚師馮文達和24歲無業漢丘漢斌。

此外，另有一名涉案的16歲姓林女生今首度提訊，她被控一項非法集結罪，其案件已與上述6名被告的案件合併。

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