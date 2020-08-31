涉簽發或使用假醫生紙呃病假　2中醫師遭起訴

廉署落案起訴兩名中醫師，涉以虛假陳述病假紙騙取有薪假。

廉政公署今日(31日)落案起訴兩名中醫師，控告他們涉嫌簽發及使用一張虛假病假證明書，以詐騙一個中醫診所集團批出病假。2名被告已獲廉署准予保釋，將於本星期三(9月2日)在西九龍裁判法院答辯。

2名被告林子峰（37歲）和曾顯熙（34歲）均為中醫師。曾顯熙於案發時獲管理多間中醫診所的翹恩聘用為中醫師。他逢星期一、三及五須於翹恩位於馬鞍山的一間中醫診所應診，每月享有兩天有薪病假；而林子峰則是深水埗中醫診所明岸堂的東主。

曾顯熙被控的罪名指他涉嫌於去年3月6日至19日期間某日，使用一張載有虛假或錯誤陳述的病假證明書，即他於去年3月1日到明岸堂求診，以誤導翹恩。

林子峰被控的罪名指他涉嫌於或約於去年3月1日，製造一張有關曾顯熙的虛假病假證明書，內容為列明曾顯熙於去年3月1日到明岸堂求診。

曾顯熙被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9(3)條；而林子峰被控一項偽造罪名，違反《刑事罪行條例》第71條。

據報，該病假證明書可讓曾顯熙獲取兩天有薪病假，當中涉及逾4900港元薪金。

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