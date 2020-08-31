內地調整進出口貨物監管要求　供港澳蔬菜同受影響

內地海關總署周一（31日）在官網發布通知稱，為優化口岸營商環境，減輕企業負擔，將對部分進出口貨物監管要求進行調整。通告列出13項更改要求，其中供港澳蔬菜同受影響，取消部分監管要求。

通告顯示，取消對供港澳蔬菜生產加工企業備案時，向所在地海關提交生產加工用水的水質檢測報告；另強調取消企業報關時提交供港澳蔬菜加工原料證明文件、出貨清單以及出廠合格證明的監管要求。

至於糧食方面，取消出境糧食申報提供自檢合格證明的監管要求，改為提供質量合格聲明等。在出口肉類和水產品方面，取消出口生產企業對相關產品加工用原輔料進行自檢的監管要求。

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