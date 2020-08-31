消息指明年DSE保留英文科校本評核　通識科IES將取消

據了解，考評局已決定DSE四個核心科目中，只保留英文科的校本評核。

考試及評核局屬下的公開考試委員會今日開會，討論明年中學文憑試(DSE)精簡方案。有消息指，考評局已決定取消大部分科目校本評核，四個核心科目中只保留英文科，較大爭議的通識教育科獨立專題探究(IES) 亦會取消。

早前傳出的簡化方案中，建議取消明年的中、英文科口試及多個科目的校本評核(SBA)，中文科卷一閱讀理解甲部指定閱讀篇章(範文)則會收窄範圍，由12篇改為10篇。

據了解，考評局已決定四個核心科目中，只保留英文科的校本評核，消息稱考評局認為評核可以個人形式進行，考生有能力獨自完成報告及作品，人與人接觸的機會較低，因此予以保留；較大爭議的通識教育科獨立專題探究(IES)則取消。

中文科方面，據了解，考評局決定卷一閱讀理解將會刪減2篇甲部指定閱讀篇章，包括已於2019/20年文憑試中文科卷一出題考核的《六國論》及《岳陽樓記》。此外，考評局亦決定取消明年文憑試的中、英文科口試。

考評局明日(1日)將舉行簡布會，公布有關2021年文憑試甲類科目《評核大綱》修訂及應變方案。教育局局長楊潤雄表示，由於停課致面授課堂時間減少，明年文憑試的安排須作調整，但調整的詳情，以及有何要取捨，他指會交由考評局判斷，並相信會考慮公平性、可信性及實際情況。

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