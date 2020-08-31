1200名葵涌貨櫃碼頭前線員工　明起可自願參與病毒檢測

葵涌貨櫃碼頭群組有數十宗新冠肺炎的確診個案，外界認為與政府對船員寬鬆檢疫安排有關，運輸及房屋局與各碼頭營運商在磋商後「補鑊」，明日(9月1日)起為需在貨船上工作或需與貨船船員接觸的四類特定群組，包括岸邊裝卸工人、操作組長、船位策劃員、保安及安全主任等前線員工，安排自願性質定期病毒檢測，涉及工種的員工約1200人。

當局指，檢測屬自願性質，有意檢測前線員工須事前向其所屬碼頭營運商登記姓名、聯絡電話等個人資料，並提交同意書，檢測機構不會備存他們的個人資料。

登記檢測的員工可按碼頭營運商安排，每周於指定時間前往設於2號、4號及9號碼頭的檢測地點進行檢測。當值人員會為他們採集鼻咽拭子樣本，並將樣本送往化驗室作檢測，若有檢測結果呈陽性，衞生防護中心、運房局及相關碼頭營運商將接獲通知以作跟進。

因應衞生部門建議，在定期檢測初期，指定前線員工會每7日進行一次檢測，運房局日後會因應疫情的變化及衞生部門意見，檢視有關安排。

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