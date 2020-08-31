消防處突擊巡查新蒲崗五金店　檢344公升易燃危險品

消防處今日（31日）上午約11時15分在新蒲崗一間五金店內進行突擊巡查。行動中，消防處共發現約344公升懷疑第五類危險品（即發出易著火蒸氣的物質），包括天拿水、白電油、松節油等，並懷疑該五金店的一名女子與案件有關。她涉嫌違反香港法例第295章《危險品條例》，本處將考慮向有關涉案人士作出檢控。

為了保障公眾安全，消防處已將涉案的懷疑第五類危險品檢走。消防處會繼續打擊有關違法行為，並主動對化工原料店及五金店進行突擊巡查。如發現有任何違規情況，會作出相關執法行動。

消防處一向十分關注公眾貯存、運送或使用危險品的安全，不時作出例行及突擊巡查，並致力打擊過量貯存危險品等違法行為。

消防處呼籲巿民，切勿過量貯存危險品。根據《危險品條例》第6條，任何人士如沒持有相關危險品牌照而貯存、運送或使用超出豁免量的危險品，即屬違法。一經定罪，最高可被判處罰款25,000元及監禁6個月。如市民發現任何懷疑過量貯存危險品的情況，可向消防處舉報，熱線電話：2723 8787。

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