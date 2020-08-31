楊潤雄：香港回歸前後均無「三權分立」　須在教科書內清楚傳達

楊潤雄聲稱通識課本在經修訂後是更加準確，指香港沒有三權分立是「事實陳述」。

今年出版的通識教科書經教育局的「專業諮詢服務」後，「六四事件」及「三權分立」等內容遭刪改。教育局長楊潤雄表示，「專業諮詢服務」是就高中通識課本內容，是否符合宗旨提供意見，是希望令教學做得更好，並非政治篩選。他指，出版商聽取了教育局的意見而作出修改，市民應留意教科書內容是否持平、全面，而非修訂後版本所刪減的哪些內容，舉例指較多人關注的「六四事件」，有部分教科書亦有提及，證明出版商仍然有自主權。

楊聲稱通識課本在經修訂後是更加準確，指香港沒有三權分立是「事實陳述」，形容香港在回歸前後均沒有「三權分立」制度，因此須清楚在教科書傳達。楊又指，由於通識教科書以前沒有送交審視，所以不評論舊版内容。

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