政Whats噏：中西區傾全民檢測被指離題　民政專員又拉隊離場

民主派主導咗今屆其中十七個區議會，自今年1月上任以來，同政府嘅關係都似乎麻麻地，有部分民政事務專員仲因為議員嘅討論內容唔符合區議會條例而拉隊離場。依家政府因為新冠肺炎疫情而推出全民檢測，全港都有唔少地方變成社區檢測中心。中西區區議會今午(31日)就全民檢測嘅事開會討論，繼上周四後，民政事務專員梁子琪又再次話唔符合區議會條例，再度拉隊離場。

內地檢測機構華大基因早前喺西營盤中山紀念公園體育館裝設「火眼實驗室」，惹來唔少人關注，有區議員就「火眼實驗室」同埋社區檢測中心嘅事提出質詢，但區議會秘書喺開會前兩個幾鐘，就以文件唔符合《區議會條例》為由，唔畀議員討論，仲話如果傾，政府代表會離場。提出議案嘅區議員葉錦龍就話，唔明白點解唔可以討論呢份文件，認為只係想了解多啲採樣工作人員嘅受訓時數同埋試劑價錢等問題，故建議將文件擺去其他事項前討論，在席十一名區議員一致同意。

由於中西區區議會未委任秘書，有見及此，有議員喺會上亦質疑信件嘅合法性，梁子琪指，對於負責代行嘅秘書卜憬珣有冇被委任方面要再徵詢法律意見，又話關於討論文件係咪唔符合區議會職能，有問過律政司意見，不過政府內部通信係保密嘅，就唔會公開喇！

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