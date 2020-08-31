政Whats噏：泛民立會去留民調料9.21進行　未必有中間方案

泛主派議員仍未決定會唔會延任立法會，但就話會跟民意調查結果定去留。傾向留任嘅民主黨今日(31日)第2次同香港民意研究所就民調交流意見。該黨主席胡志偉喺會話，會喺本周四（9月3日）前收集民主派議員嘅最終共識，目前民調仍集中去留問題，未必會提出中間方案，佢哋有信心可以喺9月21日開始進行民調。

其實今次被委託進行調查嘅香港民研早前都有公布同類議題嘅民調結果，指有50% 民主派支持者認為民主派議員應該全部離任。被問到點樣看待有關民調時，該黨議員林卓廷話嗰個民調可反映一定民意，而佢哋會把握喺9月21日進行民調前嘅大半個月時間，做好公眾論述工作，例如列舉去留利弊畀公眾知，同埋「明日大嶼」無王管等議題，若果公眾理解晒相關嘅後果，而呢個結論性民調都要佢哋走，佢哋咪走囉！

實際上，呢個所謂「結論性」民調連日嚟都備受質疑「輸打贏要」，而近期亦有多名激進民主派人士喺其社交媒體公開指摘「主留派」唔願走。

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