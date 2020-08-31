警方譴責蘋果報道失實　強調移除山嶺人工錨點為公眾安全

警方點名譴責《蘋果日報》罔顧事實，作出企圖煽動仇警的失實報道。警方今晚(31日)Facebook指，《蘋果日報》過去兩日(30及31日)報道，指警方移除山嶺岩壁上的人工錨點，即報道所指的金屬掛片，危及攀山人士生命，警方對有關失實指控表示遺憾。

警方強調，有人在山嶺岩壁上設置人工錨點，此等裝置不但破壞自然環境，其可靠性亦成疑，攀山人士一旦誤用可能會釀成嚴重意外。為保障公共安全及攀山人士的生命，警方近日採取行動將人工錨點移除。

另一方面，報道引述自稱民安隊人員，聲稱警方移除人工錨點會影響民安隊高空救援訓練，但有相關說法未獲民安隊確認。有見及此，警方今日向民安隊查詢，得悉民安隊人員在進行訓練或搶救工作時，絕對不會採納及使用人工錨點，《蘋果日報》的報道明顯與事實不符。

警方重申，根據香港法例232章，為保障公共安全，警方移除人工錨點的行動是合法及必須的，對於《蘋果日報》罔顧事實、企圖煽動仇警的失實報道，警方予以譴責。

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