上水追思牆衝突血案　警拘3名男子涉傷人

反修例風波持續逾一年，上水龍運街2號北區大會堂對開空地，近日有人重建花壇悼念陳彥霖及周梓樂，惟前晚(29日)突然遭「清場」，期間有4名市民疑遭多名男女圍毆。警方根據市民拍攝的兇徒施襲片段等線索，經情報分析及深入調查後，掌握其中3名施襲者身份，並在昨日(30日)及今日(31日)分別於葵涌、元朗及上水區，以涉嫌傷人拘捕3名男子(43至55歲)。

大埔警區刑事調查隊李文瀚督察表示，被捕男子現正被通宵扣查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。警方重申，對任何案件均會以專業、公平及公正的態度調查及跟進，只要有人違法，必定會盡全力調查，務求將犯人繩之以法。

事發於前晚10時許，當時有數人在上址花壇獻花，突然有數名中年男女上前「清場」，期間爆發衝突，有人擸起玻璃樽及行山杖施襲，有市民勸阻時亦被波及受傷，其中一名長髮男子更被打至頭破血流。群煞施襲後相繼逃離現場，警方接報到場兜截，惟對方早已逃之夭夭。事件中3男1女（30至56歲）頭及手受傷送院治理，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進，並追緝6名涉案男女歸案。

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