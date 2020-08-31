政Whats噏：落地玻璃唔環保似火爐　林超英促修例彌補

玻璃幕牆嘅建築物，過往以商業大廈居多，但近年新落成嘅住宅亦大量採用落地玻璃。天文台前台長林超英就認為呢個並唔係好現象，指落地玻璃大窗睇落好似係幾時髦，但一啲都唔環保，因為會不斷加熱室內空氣，就好似太陽能熱火爐咁，實際上仲會加劇溫室效應。另外，議員柯創盛(柯仔)就話玻璃幕牆的確愈來愈普遍，但唔可以忽視當中嘅風險同隱患，所以佢促請發展局局長黃偉綸修例規管，同時應限制建築商唔可以使用過多玻璃幕牆，需要喺美觀同環保之間取得平衡喎。

林超英話唔少人都認為落地玻璃係豪宅嘅象徵，不過現實生活中落地玻璃唔係「有型」，反而係大型嘅「太陽能熱火爐」，室內空間遭充滿熱輻射，部冷氣需要加強馬力先頂得順呀！佢仲親自做咗個實驗，嘗試喺下晝2點到4點，用紅外線探測器量度室內牆壁、百葉簾同埋玻璃大窗嘅溫度，得到溫度分別係攝氏31度、38度同埋超過43度，即係落地玻璃大窗比牆壁高出10幾度，而百葉窗可以稍為擋住熱量，將表面溫度拉低攝氏5至6度喎。

至於應該點改進？林認為香港要致力減少溫室氣體排放，以達致《巴黎協定》嘅要求，因此促請政府要盡快修訂屋宇建築規範，禁止新建樓字，尤其係住宅使用過多玻璃外牆，為防止造成氣候災難作出貢獻。

柯仔話以安全角度而言，建築物玻璃幕牆普遍化唔一定係好事。佢促請發展局局長黃偉綸正視問題，希望當局盡快修例、巡查、甚至對唔遵守規例嘅人士作出檢控。此外，每年香港都有風季，部分住宅嘅落地玻璃都會受到波及。柯仔認為屋宇署要明白人類冇辦法掌控天氣，基於人命安全考慮，屋宇署就建築商使用玻璃幕牆加強規管，亦需要提供守則同指引，避免使用過多嘅玻璃結構，促使建築商喺美觀同環保考慮之間取得平衡。