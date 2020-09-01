墳前金塔遭地政總署清拆　塔門原居民：邊有錢再起？

香港多處的原居民都有其傳統殯葬習俗，離島塔門的漁民過去數十載，會在小島南端的新村荒山建山墳或金塔；惟地政總署去年9月通知其中一名原居民，指其兩個空置的金塔「越界」，屬霸佔官地，勒令他在限期內清拆，該原居民認為政府劃界不清晰，令居民無所適從，他多番上訴均無果，地政總署人員最終在昨日(8月31日)中午派員清拆其金塔。

做漁民的原居民杜五指，他在政府認可的殯葬區建了4座家族金塔，其中2座已放置先人骸骨，另外兩個因受去年太平清醮和新冠肺炎疫情影響，拖延至今仍未處理。他表示，去年9月26日突然接獲民政署通知其金塔越界，屬霸佔官地，要求他在翌月23日前清拆。地政署曾於本年4月到塔門清拆相關金塔，惟遭村民反對而暫緩，至昨日再次執法。

杜五表示，當局未有在殯葬區清晰劃界，有誤導村民之嫌；又指區內數十個金塔均未有依政府要求申請霸佔官地，若當局要執法，為何只針對他尚未安放先人的兩個金塔？

杜續指，受制於太平清醮和疫情，未能將先人骸骨移至金塔內，他強調村長、鄉事會等均能為他作證。惟當局不予理會，要求他先循正式渠道申請後，始可重新再建，令他擔憂「邊度有錢」？他促請政府給予5至10年酌情權，讓他儲夠錢重新建金塔後，才清拆相關祖墳。

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