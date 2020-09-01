黎智英涉違港區國安法　共9人今警署報到

壹傳媒黎智英等10人於今年8月10日被警方國家安全處拘捕，其中黎智英於同月12日凌晨獲准保釋候查，今日(9月1日)到旺角警署報到。至於其餘獲准保釋候查的9人，分別到9間警署報到，惟由於其中一名疑犯「香港故事」成員李宇軒，早前疑欲潛逃台灣被中國海警截獲，目前仍扣留在深圳鹽田區看守所，故今日不會如期到沙田警署報到。

72歲的黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼前財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光，以及身兼「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤，於同一日被捕；他們涉嫌違反《港區國安法》或干犯串謀欺詐等罪。大批警員當日進入將軍澳壹傳媒大樓搜證，檢走多箱證物。黎智英以30萬元現金及20萬元人事擔保外出，消息指，黎智英被凍結5千萬元資產，主要涉及其私人戶口，及涉及串謀詐騙的公司相關戶口，由於其半億資產被凍結，故保釋時無法籌集現金擔保，須加人事擔保。

黎官司纏身，除上述違反港區國安法案件，另面對5宗案件共涉7項控罪，包括3年前涉嫌刑事恐嚇記者、去年涉嫌分別組織和參與3場未經批准的集結，以及在今年6月於銅鑼灣維園涉嫌煽惑他人參與未經批准集結而將被票控等。其中刑恐記者案已被裁定刑事恐嚇罪表證成立，法庭將案押後至後日(9月3日)裁決，惟他在2014年捲入政治捐款醜聞，又被指是佔中主要搞手兼「金主」，至今仍未「落鑊」。

此外，同樣被捕的李宇軒，涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及洗黑錢，原定今日要到沙田警署報到，惟他在保釋候查期間，與11人乘坐由本港一個黑幫安排的快艇，由香港西貢布袋澳出發，疑欲潛逃台灣後申請政治庇護，於8月23日在果洲群島對外內地水域被中國海警截獲。

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