青年農場實習朝耕暮耘　促政府支援本地農業

為體驗「粒粒皆辛苦」的滋味，4名年輕人今個夏天選擇跳出「冷氣房」，穿上水鞋戴上草帽投身農場實習，親身感受農夫朝耕暮耘的生活。4人笑言初時在攝氏30多度的烈日下務農，辛酸難以形容，由初時除雜草時的笨手笨腳，練至現時駕輕就熟。他們指政府對本地農業支援不足，冀未來可幫助本地農業抬頭，增加香港自給自足率。

「調理農務及工場生產實習生計劃」早前透過籌得約6萬港元資助16名青年在今年6月至8月到本地農場或工場實習，其中Heidi、Zoe、Carol及Jeffery均是剛畢業或仍在讀的大學生，透過計劃到位於上水古洞鐵坑村的富琴有機火龍果農莊實習。他們早上9時許到達農場，在農場主人琴姐的指導下，幫忙除草、播種、淋水及翻土等，一直工作到晚上6時。

Zoe趁未能找到全職工作前一圓農場夢，笑言初時被要求除草，不消一會已覺疲倦，每次收工坐車回家必定「搶位坐」，但經過兩個月磨練後，種兩、三行秋葵都不覺倦。她稱本地農產佔整體市場極少量，未來會先找全職工作，儲一筆錢再考慮如何幫助本地農業抬頭。Heidi指農場有一些火龍果因外形太細而滯銷，實習生想出製火龍果乾在網上賣。她又稱以前打風落雨，只會想學校放假，惟現時會關心農場情況。

農場主人琴姐笑言，4人初到農場時已覺得他們最多只能「捱」半個月，後來發現他們願捱苦又不怕污糟，分擔其不少工作，不禁大讚4人是少有不怕苦的年輕人。計劃發起人羅庭輝表示，希望下一期可眾籌更多資金，資助更多年輕人投身本地行業實習。

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