港區國安法：為免遙距上課學生誤墮法網　耶魯禁止錄影課堂

美國耶魯大學於周一（8月31日）開始新學年，在新冠肺炎疫情下至少有1700名本科生要遙距上課，而鑑於《港區國安法》生效，該校有政治和歷史相關學科的教授為免學生墮進法網，提醒來自中國及香港的學生課程涉及敏感議題，應當心有關風險，亦有教授強調不會為課堂留下任何記錄。

校園報章《耶魯每日新聞》（Yale Daily News）周一報道指，耶魯大學的文學及理學學院網站列明，要求教員今秋將學生的網上功課保密，講課亦不會錄影，另規定學生除獲批准，否則不得分享課堂互動情況。

該校的政治科學系助理教授馬丁利（Daniel Mattingly）將教授名為「中國崛起」課程，內容涉及中國近年敏感政治議題，他提醒身在中國及香港學生要小心閱讀課程大綱，如有疑問「請聯絡我們商討」。

至於歷史系助理教授何若書（Denise Ho）正教授有關中國及香港課程，她稱會與學生建立互信圏子，不會錄影課堂，重申在課堂所講的內容只會留在校園，亦允許高危學生在課堂外參與敏感題目的討論，甚至可用匿名交功課。

除耶魯大學外，美國《華爾街日報》上月報道，哈佛大學及普林斯頓大學等美國著名學府，在新學年將採取措施，以免參與涉及中國政治課程的師生遭到檢控。

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