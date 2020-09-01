南亞兵假難民　罪惡滿深水埗

深水埗是南亞兵團及假難民罪案重災區，曾有通州街橋底南亞村遺禍二十年，藏械及吸毒等問題氾濫，南亞村清拆後，區內治安未靖，藏槍、強姦等令人髮指的罪行仍不斷發生。深水埗區議員劉佩玉表示，區內涉及南亞裔人士罪案一向嚴重，在大南街、醫局街一帶，有不少南亞裔人士擺地攤售賣二手貨，成為包括持「行街紙」的假難民和南亞裔人士的聚腳點，以致龍蛇混雜，對治安帶來影響。有女街坊反映，受到南亞人滋擾，令大家見到南亞人亦避之則吉。在醫局街的美沙酮診所附近，有南亞裔人士販毒，更令居民擔驚受怕。

劉佩玉又稱，區內涉及南亞裔人士罪案一日不盡，居民亦提心吊膽。去年及今年年初，警方為調派人手應對社會事件及疫情，在深水埗區的巡邏次數減少，但現時疫情趨向緩和，希望警方可抽調警力於區內加強巡邏，將包括南亞裔人士等罪案一網打盡，令居民安心。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦謂，假難民基本上是罪惡根源，犯罪率一直偏高，其在祖國已作奸犯科，偷渡來港後更四出犯案。他批評港府缺乏遠見，長期對假難民問題視若無睹，對毒瘤禍港無動於衷，助紂為虐，相信疫情過後會有更多假難民湧港，令本港治安更差，港府應預早作出應對。

陳偉強表示，警方不斷偵破假難民罪案僅是治標不治本的做法，要解決假難民問題，須從源頭做起，長遠計港府可向中央反映退出聯合國《禁止酷刑公約》的意向，短期措施可設立收容中心，將免遣返聲請人士集中居住，亦可減低治安隱患。至於本地南亞幫犯罪問題，警方須加強情報搜集，打擊涉及南亞裔與黑社會勾結犯案，假難民及南亞幫治安問題可迎刃而解。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020