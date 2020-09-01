東方日報A1：巴漢斬死同鄉　劏房伴屍一夜

南亞兵團惡貫滿盈，斬殺同鄉伴屍一晚被捕！深水埗一名巴基斯坦裔男子，前日於租住的劏房，疑爭用洗衣機起殺機，以菜刀狂斬有積怨鄰房男同鄉，致其頭、手、腳中多刀，重創昏迷死亡。兇徒竟鎮定自若，疑用棉被裹屍及清洗血漬，伴屍一晚後卻心感不安，昨午報警聲稱有人打交受傷，警員到場調查揭發兇案，以涉嫌謀殺拘捕疑兇。有團體指出，深水埗區有近六千名少數族裔人士居住，他們因言語不通難以得到支援，在疫情下不少人失業，加上居住環境擠迫狹窄，易因小故釀成暴力衝突或慘劇。有學者表示，要解決假難民問題，港府應退出聯合國《禁止酷刑公約》。

現場為醫局街126B號一幢大廈閣樓，上址間有三間劏房，其中兩名租客為持香港身份證的巴基斯坦裔男子（廿歲及廿二歲）。據悉，兩人因故向有積怨，不時發生爭執。前日早上十一時許，兩人再因使用洗衣機問題，於廁所內發生激烈爭吵，雙方互不相讓。期間有人疑深深不忿，到廚房取來一把菜刀，隨即揮刀狂斬，廿二歲同鄉當場頭、手及腳部中多刀，全身浴血躺臥地上，且陷入昏迷，奄奄一息。

據悉，有人發現同鄉喪生後，十分鎮定，隨即進行藏屍行動，將死者移回生前租住的房間，然後用棉被包裹屍體，同時清理廁所及走廊的血漬。為了掩人耳目，亦布下疑陣，以事主原來的鎖頭鎖上房門，裝作事主離家外出。不過，在伴屍一晚後，懷疑心感不安，於昨午一時許致電報警，聲稱有人打交受傷。

警方接報後迅速趕至現場，有人對盤問支吾以對，警員心感可疑，爆開同鄉的房門查看，赫見他被棉被包裹死亡，立刻向上峰通報情況，經初步調查後以涉嫌謀殺拘捕該名廿歲巴基斯坦裔男子，並將他押返警署調查。大批警員到場圍封涉案大廈調查，由於未檢獲兇刀，警方懷疑疑兇將刀棄於附近垃圾站，因此圍封垃圾站搜證。深水埗警區重案組接手跟進案件，又召法醫到場檢驗屍體，以便確定死因及死亡時間。

協助少數族裔的新家園協會服務總監陳義飛表示，深水埗區約有五至六千名南亞裔人士居住，巴基斯坦裔人數最多，其次為印度、尼泊爾及泰國，由於收入低，劏房租金平，不少人居於擠迫的劏房內。南亞裔人士學歷不高，主要從事地盤、搬運等體力勞動工作，並因言語不通，不熟悉本港情況，不知怎樣申請政府援助，一般生活頗為艱苦。

陳義飛又謂，受疫情影響，南亞裔人士的失業率更高，遇到問題可能求助無門，在擠迫又狹窄的劏房環境內，其實潛伏了不少衝突危機，只要有小小的事故，一旦處理不善，隨時釀成暴力悲劇。因此，政府應積極向貧困的南亞裔人士提供幫助。

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