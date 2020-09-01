探射燈：古蹟保育商業化　失去建築歷史

本港有不少具歷史價值的建築，近年都獲修復及活化。然而，有部分建築經活化後變成商業價值較高的商場和高級餐廳。有保育人士狠批政府在保育歷史建築時，重視其經濟效益多於背後人文價值，令不少建築失去特色。

位於尖沙咀的前水警總部於1881年建成，活化後被改建成名店和酒店，發展商更砍掉園內大部分古樹，事件引起廣泛爭議；位於灣仔的和昌大押有逾百年歷史，改建後成為高級餐廳及酒吧。

「唔係每一項古蹟都適合做商業活動！」公共專業聯盟政策召集人黎廣德批評港府在保育方面只側重經濟考量，而忽視建築物本身的歷史氛圍。他指出，對歷史建築物進行保育時，政府多採用投標形式和私營界別合作，但長遠仍會要求中標的營運者自負盈虧，卻導致部分歷史遺迹活化成果過分商業化或建築物被空置等問題。黎指政府能參考香港太空館及博物館等做法，資助有關機構營運對本地藝文發展有裨益的歷史建築。

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