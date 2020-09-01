探射燈：生意跌又加租　傳統食店頂硬上

即使未有結業危機，不少飲食業受疫情影響，生意難捱。「開業48年來從未試過生意咁差！」太子金華冰廳老闆娘陳太指，店舖生意上年已受社運影響，加上今年爆發疫情，生意額再暴跌至去年同期的20%、30%。東網記者在平日下午茶時段到訪，2個相連舖位的入座率不足40%。陳指雖然生意暴跌，但經營成本仍高昂，單是舖租已經佔其營業額近3分之1；加上她不希望員工放無薪假，壓力大增，「無得計較啦，希望繼續捱落去會有希望。但如果真係捱唔住，咁都無辦法。」

西灣河逾半世紀的豆品店珍香園第3代傳人陳先生亦指，堂食佔店舖營業額60%，但受疫情影響而下降不少；加上業主近日有意加租30%，令他擔心舖頭難以維持。陳表示經營豆品店的利潤微薄，但需要大量體力勞動，令不少想入行的年輕人卻步。他指店舖近日已加強清潔，又與外賣平台合作，希望與時並進殺出一條新路，「豆品呢個行業係傳統文化嚟，豆類都好有營養，好多基層市民都需要。有咩可以做我都會盡量試，希望可以保留舖頭。」

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020