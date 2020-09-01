探射燈：疫情、重建衝擊　老店輪住執

在重建和疫情夾擊下，不少歷史悠久的特色店舖經營困難。

在重建和疫情夾擊下，不少歷史悠久的特色店舖經營困難。有近百年歷史的豆品店位於九龍城的地舖，因發展商收地重建而宣布結業；尖沙咀有冰室開業逾半百年，但位處大廈最近被申請強拍，隨時被迫遷。有關注團體擔心老店結業潮一觸即發，議員批評港府保育不力。

九龍城公和荳品廠的負責人潘女士指店舖所在唐樓早年被發展商高價收購，無奈9月結業。公和荳品廠有逾百年歷史，及後分為九龍城及深水埗兩間店舖，九龍城店由上世紀60年代經營而今，前舖後廠，保留舖面石皮紙牆及傳統龍缸盛載豆腐花。

潘表示店舖過往招待堂食，但因只持食品廠牌照，早年曾遭票控，現只做外賣。她慨嘆老店經營非常困難，要面對租金和成本上漲等壓力，亦要面對現代規例帶來的衝擊。

「都有心理準備，睇吓到底係呢2、3年，定係2、3個月（結業）嘅事。」位於尖沙咀香檳大廈、有54年歷史的星座冰室老闆林先生坦言，大廈早前被申請強制拍賣，隨時面臨迫遷，他感到非常不捨。冰室舖面保留昔日懷舊風格，地下鋪滿白色紙皮石。

林指冰室仍未收到搬遷通知，近月生意已受疫情影響大跌近80%，但會堅持到最後一刻。他曾物色其他舖位，但租金卻為現時3倍，故他仍未決定會否重開。

鄰近的台灣於2006年將老店納入「品牌台灣發展計畫」中，並主動調查有100年歷史的老店，協助適應現今社會；澳門則於2019年完成「澳門特色老店品牌重塑扶助計劃」首階段，為老店提供營運建議及資助更新硬件。

全民保育行動發言人袁智仁表示，不少食肆老店生意大受疫情影響，加上部分店舖位於舊區，要面對重建清拆和業主加租等，擔心將引發老店結業潮。袁批評港府在老店保育方面「缺席」，單靠市民保育的渠道和資源較少。議員柯創盛指老店是本港特色之一，政府應該保育，令文化歷史得以傳承。

旅發局發言人指一直透過網站、社交平台及旅客服務中心等渠道，介紹本港特色店舖，其中6月推出「旅遊‧就在香港」計劃就介紹多間歷史悠久的餐廳或商店。

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