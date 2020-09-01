全民檢測今開展　梁卓偉稱有助突破樽頸找出隱形患者

新冠肺炎疫情持續，全民檢測計劃今日(1日)開展，所有場地均設於室內，其中位於沙田源禾路體育館於早上8時正式開放作檢測。政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌，及香港大醫學院院長梁卓偉到場視察，兩人更互相幫對方採樣。

梁卓偉稱選擇進行檢測與否屬個人決定，要尊重每位市民選擇，但他引用世衞過往文件指檢測有助找出隱形患者。被問到有醫護組織杯葛檢測計劃，梁強調目前檢測量達至樽頸位，呼籲尊重及包容不同意見，以科學及平常心面對。

他稱香港確診死亡率近2%，而昨日(8月31日)本地確診雖只有7宗個案，但實際可能有35個人受感染，因估計只能找到20%的確診患者，他又認為高危群組應恒常加入測試，如長者宿舍群組。

梁表示每日即時繁殖率目前跌低過0.5%，但存在隱憂，因從交通工具使用量顯示，潛在即時繁殖率超過1%，若病毒交叉感染將會回復疫情嚴峻的情況。他盼秋冬季節仍能持續保持相當的檢測容量 。

另外，他透露自己兩日後會到檢測中心幫忙，故進行檢測後會心安理得。他續稱自己作為家庭醫生，進行檢測令病人及自己都安心，並能夠安心與家人一同用餐。

許樹昌則指，今日會在源禾路體育館內幫手，又指自己抽取樣本順利，沒有出現任何痛楚的感覺，整個過程2分鐘內完成。他指檢測場地寬敞，可同時容納10個人進行檢測，並設有登記處分隔市民。因應部分檢測場地預約已爆滿，他認為該些場地延長檢測一周的機會很大。

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