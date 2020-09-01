炎夏嗜吃冰品降溫　中醫指易胃寒腸躁致便秘　女士高危

都市人工作忙碌，長坐不動，經常有便秘問題，時值盛夏，愛吃冰品更加劇便秘。一位年約40歲的上班族女士，經常一周才排便一次，最嚴重時試過10日無排便。她一直不以為意，直至不斷生暗瘡、長期失眠及食慾不振，才向中醫師求助，方發現由便秘問題引致。有中醫師指夏天是便秘高發期，長者及女性屬高危一族，當中有四類體質人士最易便秘，須按體質對症下藥。

基督教聯合那打素中醫專科中心註冊中醫師楊碧華表示，若每周排便少於3次、排便費力、大便硬結及感到排便不盡，均為便秘的臨床特徵。她指便秘成因主要分為四類：飲食不節及飲酒過多者，會導致腸胃積熱及小便短赤；情志失調、思慮過度或悲傷憤怒太過者，會致氣滯便秘，欲便不得出，或便而不暢；年老體弱或產後者，易致氣虛便秘；感受外邪則致陰虛便秘、大便乾結，排出俗稱「小石便」的粒狀糞便。她又指長者及女性較易有便秘問題，因為老年體弱、氣血虧虛體質人士，大腸傳導無力，大腸缺乏滋潤便形成便秘。

盛夏季節，都市人嗜吃冰品降溫，楊碧華稱夏天經常吃冰品，會令腸胃蠕動減慢及水液不足。若大便水分不足就會便秘，形成胃寒腸躁的體質。要預防便秘，她建議夏天時要較其他季節飲更多水，才能確保新陳代謝運作正常。

針類四類便秘的體質，楊碧華建議腸胃積熱者可多進食綠豆、火麻仁等較涼食物；氣滯便秘者則可進食決明子、陳皮；氣虛便秘者可進食大米、大棗等正氣食物；陰虛便秘者可進食蜂蜜、無花果、木瓜等潤腸食物。楊又建議，辦公室上班一族可在工作時間進行穴位按壓，例如按天樞穴，位於肚臍中旁兩寸，可疏調大腸、理氣消滯、調和經氣；按壓位於肚臍下一點五寸位置的氣海穴，可令氣虛便秘者提升氣肌，每日揉按一分鐘即可。

「中醫推介兩款治便秘食療」

潤腸松子粥

材料：松子仁20克、黑芝麻20克、梗米50克、小米50克、燕麥20克、鹽適量。

作法：所有材料放入鍋中，大火煮滾後，改成中火煮1.5小時並加鹽調味即可。

功效：養陰潤腸，適合腸燥便秘人士食用。

海帶通便湯

材料：豬𦟌200克、乾海帶50克、萊菔子10克、鹽適量、麻油適量。

作法：海帶浸發備用；豬𦟌汆水備用；所有材料及清水加入鍋中同煮1小時，加鹽及麻油即可。

功效：清熱瀉火通便，適合濕熱氣滯人士食用。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：