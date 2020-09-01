全民檢測揭幕　首日參加者：少許不適　計劃令人心安

全民檢測計劃今日(1日)展開，全港141個社區檢測中心早上8時開始運作，位於慈雲山社區會堂的中心，8時前已有7、8名巿民到場輪候，有家長帶同子女前來，亦有沒登記的巿民前來要求做檢測。參加者表示，檢測過程只需約3分鐘，「只有少許不適，可接受」，認為免費檢測令自己心安，並不擔心會出現私隱外洩等問題。

現場所見，參加者進場前先排隊、量體溫，各人排隊時保持約一米距離。區內街坊李先生表示，在計劃推出首日已登記做檢測，問到採集樣本時的感覺，他坦言「有少少唔舒服」，但問題不大。同樣在8時許已完成檢測的石先生亦稱，採樣時間好快，大約3分鐘完成，他支持政府今次安排，至於個人私隱會否洩露一事，他稱「有少少擔心」。

與家長一起到場檢測的還有貌似中小學生的一名學童，他稱檢測過程「唔辛苦，可以接受。」

而家住慈民邨民健樓的潘氏夫婦家住慈民邨，指邨內曾經有確診者，之前已做過深喉唾液檢測，但已隔了一段時間，政府現有免費檢測，「做多次，求安心」！但亦明白不排除日後會感「中招」的機會， 最緊要保持個人衛生。

政府昨晚公布，今日有97個社區檢測中心預約額滿。不過，東網記者現場所知，有巿民並無預約，只要帶身份證直接前來做檢測亦獲批准。

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