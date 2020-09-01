專家指疫情可於短時間內反彈 籲市民不應鬆懈

香港新冠肺炎疫情回落，新增確診個案相隔六日後再度回落至單位數，但感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為疫情可於短時間內反彈，提醒市民不應鬆懈。

曾祈殷今早(1日)於電台節目上表示，現時仍有不少感染源頭不明的個案，社區仍存在隱形傳播鏈，故反映疫情短時間內可以反彈，呼籲市民直至本港新增個案歸零時才可放鬆。

此外，全民檢測計劃於今日開始，曾相信計劃有助找出隱形患者，切斷社區傳播鏈。對於教育局公布中小學將於本月下旬陸續恢復面授課堂，曾認為待至全民檢測計劃有結果後才復課是較理想的做法，可將社區傳播風險減至最低。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020